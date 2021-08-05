الامارات | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة.. "من الأول للأخير"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة.. "من الأول للأخير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بفارق المواجهات المباشرة مع غريمه الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني، وذلك بعد فوز "الشياطين الحمر" على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 22.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 61 نقطة (المواجهات المباشرة).

2- الزمالك 61 نقطة.

3- المصري 43 نقطة.

4- بيراميدز 42 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

6- سموحة 40 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

8- طلائع الجيش 37 نقطة.

9- مصر المقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 36 نقطة.

11- الإسماعيلي 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.

13- غزل المحلة 32 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان 25 نقطة.

17- وادي دجلة 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة.

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