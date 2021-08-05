الامارات | تحديث "فيفا" يصدم الكويت.. ورونالدو بعيد عن رتبة "عميد"!

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث "فيفا" يصدم الكويت.. ورونالدو بعيد عن رتبة "عميد"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم الكويتي بدر المطوع بعد إصداره قائمة رسمية حدد خلالها "عميد لاعبي العالم" الأكثر مشاركة في المباريات مع منتخب بلاده .

وكان المطوع (36 عاما) احتفل أخيراً بخطف لقب عميد اللاعبين من المصري أحمد حسن، بعد خوضه المباراة رقم 185 في يونيو الماضي، لكن الفيفا نشر قائمة جديدة توضح بأن عميد اللاعبين في العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن (71 عاماً) برصيد 195 مباراة لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984 لينجح الاتحاد الماليزي في مسعاه حين خاطب الاتحاد الدولي في الأمر لتجريد المطوع من اللقب.

ويحتل خمسة نجوم عرب مقاعد لهم في القائمة هم: بدر المطوع (الكويت)، أحمد حسن (مصر) برصيد 184 مباراة، أحمد مبارك (عمان) بـ 182 مباراة، محمد الدعيع (السعودية) بـ 178 مباراة، وعامر شفيع (الأردن) بـ 171 مباراة.

عالمياً، تراجع رونالدو الذي يتم عامه الـ37 في فبراير المقبل إلى المركز السادس في القائمة الجديدة برصيد 179 مباراة دولية، بفارق مباراة واحدة عن الإسباني سيرجيو راموس، ورغم تأكيد رونالدو في أكثر من مناسبة على أنه سيواصل اللعب على أعلى مستوى حتى سن الـ40، فإن مهمته الآن للجمع بين لقب "هداف العالم"، و"عميد لاعبي العالم"، أصبحت معقدة للغاية، حيث بات مطالبا بخوض 17 مباراة دولية لتجاوز رقم الماليزي سه تشين آن.

قائمة عميد لاعبي العالم المحدثة من "الفيفا":

1 - سه تشين آن - ماليزيا 195 مباراة

2- بدر المطوع - الكويت 185 مباراة

3- أحمد حسن - مصر 184 مباراة

4- أحمد مبارك - عُمان 182 مباراة

5- سيرجيو راموس - إسبانيا 180 مباراة

6- كريستيانو رونالدو - البرتغال 179 مباراة

7- محمد الدعيع - السعودية 178 مباراة

8 - كلاوديو سواريز - المكسيك 177 مباراة

9- جانلويجي بوفون - إيطاليا 176 مباراة

10- عامر شفيع - الأردن 171 مباراة

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