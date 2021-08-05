الامارات | الأردن يضمن ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو عن طريق طبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يضمن ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو عن طريق طبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الأردني عبد الرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن 67 كيلوغراما في منافسات الكاراتيه، اليوم الخميس، في الألعاب الأولمبية الجارية بطوكيو.

وتأهل المصاطفة متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة، محققا ثماني نقاط من أربع مواجهات، بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

ويلاقي الأردني في نصف النهائي لاحقا اليوم، التركي إيراي سامدان، الذي تأهل على حساب الياباني ناوتو ساغو.

والمصاطفة، وهو من مواليد العام 1996، طالب في كلية الطب، وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر.

وانضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

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