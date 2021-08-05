شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. هايدى عادل لاعبة الخماسى تحتل المركز السادس بمنافسات السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث المركز السادس فى منافسات السلاح التى خاضتها اليوم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد أن حققت 20 فوزا مقابل 15 هزيمة.

كما احتلت أميرة قنديل لاعبة المنتخب المركز الـ 19 بعد أن حققت 18 فوز و 17 هزيمة.

ويخوض اليوم أيضا أحمد الجندى وأحمد أشرف لاعبا المنتخب منافسات السلاح فى البطولة.

وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ويودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.