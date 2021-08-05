شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة الأهلى بإستكشاف سيراميكا قبل موقعة السبت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف منافسه سيراميكا بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة له فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

ارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ومباريات الأهلي المتبقية بالدوري:

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الأهلى والسلام.

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام.

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس.

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الجونة & الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان & الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.