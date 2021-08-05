شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح للاعبين خطة مواجهة المحلة فى محاضرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم فى معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويشرح كارتيرون خطة مواجهة المحلة فى تدريب اليوم ومراكز القوة والضعف فى المنافس، كما يتحدث كارتيرون مع لاعبيه عن شكل المنافسة على لقب الدورى فى المباريات المقبلة بعد تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط.

من ناحية أخرى اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوى يوم السبت المقبل، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز، ويقيم الفريق الأبيض معسكرا حاليا في مدينة برج في الإسكندرية ويمتد ذلك المعسكر حتى الانتهاء من مباراة الاتحاد، وواجه الزمالك في معسكره الحالي نظيره المجد السكندري من قبل وتحديداً يوم السبت الماضي، وفاز الزمالك في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إشراك الناشئين.

فيما يشهد مركز الوسط في فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسة ساخنة بين الثنائى محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز زيزو لاحتلال مكانا فى التشكيل الأساسي للفريق أمام المحلة للفريق في مواجهة المحلة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

واستقر كارتيرون علي الملامح الرئيسية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، ولكن يتبقي بعض المراكز التي لم يستقر عليها نظرا للمنافسة الساخنة بين اللاعبين في التدريبات وتقارب مستوي جميع اللاعبين، ويفاضل كارتيرون بين الثنائى روقا وزيزو لاختيار بديل فرجاني ساسي في وسط الملعب بجوار طارق حامد أمام المحلة.