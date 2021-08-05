شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يفوز بأول لقب محلى مع محمود الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 أغسطس 1983، حافظ الأهلى حامل لقب كأس مصر عام 1981 على لقبه بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله المدفعجى خالد جاد الله فى الدقيقة "63" ليتوج المارد الأحمر بلقب النسخة رقم "54" للمسابقة، ليحقق أول لقب محلى تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى، ويتوج الأهلى بلقب البطولة للمرة رقم "23" فى تاريخه، منها مرتين مناصفة مع الزمالك.

مثل الأهلى فى المباراة النهائية كل من: ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس "كابتن الفريق"، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جادالله، مجدى عبدالغنى، طاهر أبوزيد، مصطفى عبده، محمود الخطيب "علاء ميهوب"، مختار مختار "زكريا ناصف"، وأدار المباراة الحكم مينيكوتش جينو، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من: عادل عبد المنعم – مصطفى أبو الدهب – على المصرى – علاء مرسى – سيد عيد – الويشى – مجدى إمام – إينو – جمال جودة – على حسنى “مسعد نور” – طارق سليمان.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.