شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا.. ومسحة لحسم مصيره من لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى عن مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويخضع المدافع المغربى لمسحة طبية خلال الايام المقبلة لحسم موقفه من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة على استاد الاسكندرية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن المدافع المغربى بدر بانون سوف يخضع لبرنامج علاج مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به بمسحة كورونا.

وأوضح أن اللاعب خضع للعزل الاحترازى فى منزله، مع استمرار متابعته من جانب الجهاز الطبى، على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون عن قائمة الفريق التى واجهت وادى دجلة أمس الأربعاء، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز التى فاز بها الفريق بهدفين لهدف.

ارتقى الأهلى إلى صدارة ترتيب الدورى المصرى بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.