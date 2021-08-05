شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يواجه العدالة السعودى وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول للإسماعيلى مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق العدالة السعودى ، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء الأهلى المرتقب المحدد له الأربعاء المقبل ، فى الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الإسماعيلى مساء أمس مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

فى سياق أخر ، تأكد غياب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى عن مباراتى الفريق أمام الأهلي والزمالك المقبلتين عقب حصوله على طرد مباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوى.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه السيد بعد الرجوع للفار حيث أشهر البطاقة في البداية إلى مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي لكنه عقب العودة للفار استبدل الطرد ومنحه إلى حسين السيد بدلا من زميله.

وأكمل الإسماعيلى اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 64 في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والذى أقيم على استاد الدفاع الجوي وذلك فى مباراة مثيرة امتدت إلى الدقيقة 104، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ثم تعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.

وبهذا التعادل، يستمر بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم السبت 14 أغسطس الجاري.