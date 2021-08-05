شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد سند دينامو فراعنة اليد فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا أمال عريضة على اللاعب محمد سند فى مواجهة فرنسا بدور نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها العاشرة صباح اليوم الخميس .

محمد سند لاعب حفر أسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة و مساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية .

إستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات إحترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020 .

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات قوية إكتسبها من الإحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الأخر .

نجح محمد سند، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، فى تسجيل 6 أهداف بشباك السويد فى اللقاء الذى جمع مصر والسويد، ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 27/22.

كما تصدر محمد سند لاعب نيم الفرنسي، قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التي نظمتها مصر يناير الماضى، والتي ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

واحتل محمد سند صدارة قائمة هدافي المنتخب المصري في البطولة برصيد 36 هدفًا، ولم يكتف بذلك فقط، بل كان اللاعب الأفضل على صعيد الفاعلية، بنسبة نجاح بلغت 88%، حيث سجل أهدافه عبر 41 تسديدة على مرمى المنافسين على مدار البطولة.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .