شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. قائمة منتخب اليد لمواجهة فرنسا فى نصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد دقائق مباراة منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة فى اليابان و التى ستستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

و تضم قائمة الفراعنة فى مباراة اليوم كلا من ، كريم هنداوى و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و أحمد هشام دودو و إبراهيم المصرى و عمر الوكيل و يحيى الدرع و حسن قداح و سيف الدرع و أحمد الأحمر و أحمد عادل و محمد ممدوح هاشم و محمد على و محمد سند .



قايمة منتخب اليد

ويسعى المنتخب المصرى إلى التأهل للدور النهائى لتحقيق إنجاز غير مسبوق لهذا الجيل التاريخى الذى استطاع أن يخطف قلوب الجماهير إلى طوكيو .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.