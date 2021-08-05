مباشر|كرة يد .. مصر13-13 فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد يسري مرشد:

يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، في تمام العاشرة صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن إذاعة مباراة منتخب الفراعنة لكرة اليد أمام فرنسا، على القناة المفتوحة beIN Sports XTRA 2.

وصعد المنتخب المصري للمرة الأولى في تاريخه لنصف النهائي، ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة، في وجود ثلاثي أوروبي ضمن أضلاع المربع الذهبي، فرنسا، والدنمارك، وإسبانيا.

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