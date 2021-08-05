ميدو: أتمنى رؤية لاعب الأهلي في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إنه يتمنى رؤية محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بين صفوف نادي أوروبي كبير.

وخلال تصريحات إذاعية لمحطة "الشباب والرياضة"، سُئل ميدو عما إذا كان ينصح شريف بالاستمرار مع الأهلي أو الاحتراف، ليرد ضاحكًا: "لا لا لا.. يمشي يمشي".

وتابع ميدو حديثه: "بعيدا عن كوني زملكاوي، لكنّي أتمنى رؤيته (شريف) بين صفوف نادٍ أوروبي كبير".

وأضاف: "من وجهة نظري، شريف قد يكون مناسبًا لأحد الفرق البرتغالية، الفرنسية، السويسرية أو الهولندية كخطوة للانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير".

وتابع: "حازم إمام عندما بدأ مسيرته الاحترافية انتقل إلى أودينيزي الإيطالي، محمد زيدان انتقل إلى الدنمارك وأنا انتقلت إلى بلجيكا، بينما لم تكن خطوة رمضان صبحي موفقة بالانتقال مباشرة إلى الدوري الإنجليزي رغم أنه كان أحد أهم اللاعبين في الدوري المصري وقتها".

وأتم: "النقلة كانت صعبة على رمضان، لذلك من الأفضل انتقال شريف إلى أحد الدوريات الأوروبية الأقل ومنها إلى الأندية الكبرى".

جدير بالذكر أن شريف يتصدر جدول هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفًا.