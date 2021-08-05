مشاهدة مباراة مصر وفرنسا لـ كرة اليد في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا لـ كرة اليد في نصف نهائي منافسات اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 5-8-2021.

يصطدم المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره الفرنسي بقيادة المدرب جيوم جيل في دور نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي، بعدما اكتسح ألمانيا في دور الـ8 بنتيجة (31) مقابل (26)، بينما صعد منتخب فرنسا بسهولة إثر فوزه على البحرين بنتيجة (42-28).

ودخل المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ بهذا التأهل، وأصبح أول منتخب عربي يصعد إلى المربع الذهبي في منافسات كرة اليد بالأولمبياد، التي انطلقت لأول مرة في عام 1972، وأول منتخب غير أوروبي يتواجد في نصف النهائي منذ أولمبياد سيول 1988.

ولم يعرف منتخب مصر طعم الانتصار بعد أمام منتخب فرنسا في الأولمبياد، حيث تواجها 3 مرات، فاز فيهما الديكه، أولمبياد برشلونة 1992 دور المجموعات، النتيجة (22-19)، وأتلانتا 1996 دور المجموعات (25-20)، وأثينا 2004 دور المجموعات (22-21).

يذكر أن المنتخب الفرنسي لكرة اليد وصل لنصف النهائي في آخر 3 دورات أوليمبية بكين 2008، وحصد الميدالية الذهبية الأولى في تاريخه، ولندن 2012، حصد الميدالية الذهبية للمرة الثانية، وريو دي جانيرو 2016، خسر في النهائي أمام الدنمارك.

متى موعد مباراة مصر وفرنسا؟

تُقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد وفرنسا في نصف نهائي اولمبياد 2020، على صالة يويوغي ناسيونال ستاديوم، بمدينة طوكيو في اليابان.

ويحين موعد مباراة مصر وفرنسا، يوم الخميس 5 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا؟

ينقل بث مباشر مباراة مصر وفرنسا لـ كرة اليد في نصف نهائي منافسات اولمبياد طوكيو 2020، على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2 المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حميد لبراوي”.

ويمكنك استقبال قناة بي إن سبورتس إكسترا 2 المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12604 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.