تعرض 14 من أبراج الكهرباء للتخريب بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن العراق اليوم الخميس عن تعرض 14 برجا لنقل الكهرباء لهجمات بعبوات ناسفة، خلال اليومين الأخيرين، أدت لتخريبها.



وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن 14 برجاً لنقل الطاقة تعرضت للتخريب، ما أحدث انطفاء تاما في محافظة صلاح الدين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الأبراج الـ14 في صلاح الدين، تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم الخميس، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها.

وأضاف المسؤول العراقي أن عمليات التخريب أدت إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة، فيما وصف الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة"، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء عملية التخريب.

لكنّ السلطات العراقية اتهمت تنظيم داعش الإرهابي، باستهداف الأبراج مؤخراً، مؤكدة أنها ستكون بالمرصاد لأية محاولات جديدة.

وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، وتفجيرها عن بعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية إلى الاعتقاد بأن تنظيم داعش الإرهابي هو المتورط بتلك الأعمال، خاصة أنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها عند المناطق الشمالية.

وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك وبغداد، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، وتفجيرها عن بعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية إلى الاعتقاد بأن تنظيم داعش الإرهابي هو المتورط بتلك الأعمال، خاصة أنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن استمر نحو 72 ساعة، وتراجعٍ كبير لمستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، قابله موجة استياء وغضب شعبي، حمّل الجهات الحكومية المسؤولية.