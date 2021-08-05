شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض سيراميكا لإنهاء إعارة أحمد ريان قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في سيراميكا بشأن قطع إعارة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأحمر والمعار للنادي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الممتاز، من أجل إنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادى ألتاي إزمير التركي، الذي قدم عرضا إلى القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في الوصول لصيغة اتفاق ودي مع سيراميكا بشأن التخلي عن خدمات أحمد ريان قبل نهاية الموسم، لاسيما مع بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بالنسبة لأندية الدوري التركي الممتاز، ويرعب مسئولي ألتاي فى تواجد اللاعب مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد، وهو ما يتعارض مع موعد انتهاء الدوري المصري.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

ووافقت إدارة الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.