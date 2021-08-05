شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينشر فيديو لـ"أفشة" أثناء تناوله الإفطار على عربة فول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد شريف مهاجم فريق الأهلى عبر الاستورى بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام" فيديو لزميله في الفريق محمد مجدى "أفشة" أثناء تناوله الإفطار على "عربة فول"، وردد شريف: "فينك يا عبد الرحمن .. فينك يا عبد الرحمن تشوف بياكل بتنجان".

وحقق النادى الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم محمود كهربا للأهلى فى الدقيقة 46 من متابعة لتسديدة محمد شريف الذى يتصدى لها عبد المنصف لتعود لكهربا الذى يضعها فى المرمى، وعزز محمد شريف تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من أفشة، وقلص أحمد شريف النتيجة لدجلة فى الدقيقة 67، وألغت تقنية الفيديو هدف للأهلى عن طريق محمود وحيد فى الدقيقة 94 بعدما احتسبت خطأ على صلاح محسن.





بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة يعتلى بها صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب نفس الرصيد، جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات والخسارة مباراتين، فيما يظل وادى دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر فى 13 مباراة.