شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى يفشل فى التأهل لنصف نهائى الكاراتيه ويودع أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ويودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.