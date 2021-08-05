شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. على الصاوى بطل الكاراتيه يفوز فى ثالث مبارياته بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح على الـصاوى، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى الفوز على لاعب أزرابيجان بنتيجة 1-0 فى ثالث مبارياته بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى له مباراة امام لاعب كازاخستان.

وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، ويحتل المركز الثالث فى المجموعة.