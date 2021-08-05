شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. على الصاوى بطل الكاراتيه يفوز فى ثالث مبارياته بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح على الـصاوى، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى الفوز على لاعب أزرابيجان بنتيجة 1-0 فى ثالث مبارياته بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى له مباراة امام لاعب كازاخستان.
وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، ويحتل المركز الثالث فى المجموعة.
وكان عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطنى فى المصارعة، قد خسر من الكازخستانى دانير كازينوف فى دور ربع النهائى المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.
ونجح عمرو رضا فى الفوز على البولندى كاميل ريبتشيكى بنتيجة 6-1 فى ثمن نهائى المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.