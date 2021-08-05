شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..مشوار منتخب اليد بالأولمبياد قبل مواجهة فرنسا فى قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة و العاشقة لكرة اليد بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين منتخب نصر و نظيره الفرنسى و المحدد لها العاشرة صباح اليوم الخميس فى إطار نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

ويرصد الخليج 365 مشوار فراعنة اليد فى الأولمبياد قبل مواجهة فرنسا كالتالى :

الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 31

الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27

الفوز على اليابان 33 / 29

الفوز على السويد "وصيف العالم" 27 / 22

الفوز على البحرين 30 / 20

فوز مصر على ألمانيا 31/26

فيما شهد دور المجموعات و ربع النهائى تألق جميع نجوم المنتخب دون استثناء، لكن تفوق أحمد هاشم دودو ومحمد ممدوح هاشم والحارسان كريم هنداوى وعصام الطيار لفت الأنظار بقوة خاصة أنهم نجحوا فى إظهار جانب كبير من المواهب والخبرات العالمية والاحترافية فى المحفل الأولمبى.