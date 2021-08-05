شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. على الـصاوى يخسر فى ثانى مبارياته بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر على الـصاوى، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، من بطل تركيا 4-1 فى ثانى مبارياته بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.
خسارة على الصاوى فى المباراة الثانية تصعب من تأهله إلى نصف نهائى منافسات الكاراتيه، بعد خسارته فى المباراة الأولى من بطل اليابان 4-3.
وكان عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطنى فى المصارعة، قد خسر من الكازخستانى دانير كازينوف فى دور ربع النهائى المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.
ونجح عمرو رضا فى الفوز على البولندى كاميل ريبتشيكى بنتيجة 6-1 فى ثمن نهائى المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.