شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. على الـصاوى يخسر فى ثانى مبارياته بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر على الـصاوى، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، من بطل تركيا 4-1 فى ثانى مبارياته بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

خسارة على الصاوى فى المباراة الثانية تصعب من تأهله إلى نصف نهائى منافسات الكاراتيه، بعد خسارته فى المباراة الأولى من بطل اليابان 4-3.