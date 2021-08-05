شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يمنح الأهلي حق تقرير مصيره فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي منح إدارة القلعة الحمراء حق تحديد مصيره بنهاية الموسم سواء بالبقاء في صفوف الأهلي أو الخروج للاحتراف الأوروبي بعد تلقيه عرضا من نادي جالاتا سراي التركي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن ديانج أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لن يضغط على ناديه للموافقة على احترافه في الدوري التركي، وسيمنح الإدارة حق الاختيار بين الموافقة على عرض جالاتا سراي التركي أو أية عروض أخرى تقدم له وبين البقاء في الأهلي، لاسيما مع شعوره بالراحة في صفوف الفريق الأحمر ولا يستعجل فكرة الاحتراف الأوروبي سواء في الموسم الحالي أو القادم.

وشدد المصدر على أن ديانج لن يضغط للموافقة على انتقاله إلى جالاتا سراي في الصيف الحالي، لاسيما أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه في تركيا لا يزيد كثيرا عما يحصل عليه في الأهلي، لاسيما وأنه يشعر بالراحة في صفوف الفريق الأحمر ويسير بخطى جيدة مع بطل إفريقيا في الوقت الحالي.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

ووافقت إدارة الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.