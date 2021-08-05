شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. عمرو رضا يخسر فى الدور ربع نهائى المصارعة الحرة وينتظر الترضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، من الكازخستاني دانير كازينوف في دور ربع النهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية في حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.

ونجح عمرو رضا في الفوز على البولندي كاميل ريبتشيكي بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المصرى ضياء جودة خسر أمام جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وينتظر المصارع المصرى ضياء جودة تأهل بطل جورجيا إلى النهائي لدخول دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية، وفى حال خروج بطل جورجيا سيغادر ضياء جودة البطولة.

وكان محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري حصل على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.