شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. علي الـصاوي يخسر من بطل اليابان فى أولى مبارياته بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر علي الـصاوي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، من بطل اليابان 4-3 فـي أولى مبارياته بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه في اولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني .

وكان عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، قد نجح فى التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على البولندي كاميل ريبتشيكي بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المصرى ضياء جودة خسر أمام جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وينتظر المصارع المصرى ضياء جودة تأهل بطل جورجيا إلى النهائي لدخول دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية، وفى حال خروج بطل جورجيا سيغادر ضياء جودة البطولة.

وكان محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري حصل على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.