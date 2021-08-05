شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضا يتأهل إلى دور ربع نهائى المصارعة فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، فى التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على البولندي كاميل ريبتشيكي بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المصرى ضياء جودة خسر أمام جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وينتظر المصارع المصرى ضياء جودة تأهل بطل جورجيا إلى النهائي لدخول دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية، وفى حال خروج بطل جورجيا سيغادر ضياء جودة البطولة.

وكان محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري حصل على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.