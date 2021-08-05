شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصطفى عمرو يودع منافسات رمى الجلة محتلا المركز الثامن فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

وكان مصطفى عمرو، بطل ألعاب القوى، تأهل لنهائي دفع الجلة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تخطيه الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم ٢١:٢٣ متر.

يذكر أنه تقرر إيقاف الجورجى بينيك أبراميان لاعب رمى الجلة بعد ثبوت تناوله المنشطات، وهو ما أظهرته فحوصات أجريت فى 31 يوليو الماضى ضمن أوليمبياد طوكيو، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للاختبارات.

وكشفت الفحوصات وجود مواد منشطة لدى أبراميان الذى كان يستعد للمشاركة اليوم فى جولة التأهل لكنه لن يتمكن من ذلك بعد إيقافه بشكل مؤقت وفقا للوائح مكافحة المنشطات. ويحق للاعب طلب إجراء فحص آخر والطعن على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضى.