شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم مصطفى فتحى ورقة الزمالك الرابحة فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك المُعار إلى نادى سموحة فى الموسم الحالى، الورقة الرابحة للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، بعدما طلب النادى السكندرى الحصول على خدماته بشكل نهائي كما تلقى مصطفى فتحي، عرضا من خلال وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف بيراميدز، فى الموسم الجديد، بعدما تألق هذا الموسم خلال فترة إعارته من الزمالك للنادى السكندرى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما قدمه مصطفى فتحى بعدما أصبح ورقة الزمالك الرابحة فى الموسم الجديد، خاصة بعدما تمسك أيضًا الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بعودته للفريق الموسم المقبل.

- مصطفى فتحى مع الزمالك

على مدار مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك، شارك فى 148 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 14 هدفًا وحصل على إنذارين فى البطولات المحلية والإفريقية المختلفة.

فيما توج ببطولة الدورى الممتاز مع الزمالك موسم 2014 – 2015، و3 بطولات لكأس مصر مواسم 2013 – 2014، 2014 – 2015، 2015 – 2016، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019 والسوبر المصرى موسم 2016 – 2017.

- مصطفى فتحى مع سموحة

أعير مصطفى فتحى إلى سموحة مطلع الموسم الجارى، وشارك مع الفريق السكندرى فى 21 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز وأحرز معهم 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى وسط تألق مميز له مع الفريق السكندرى.

- مصطفى فتحى مع التعاون السعودى

لعب مصطفى فتحى مع التعاون السعودى فى 11 مباراة نجح خلالهم فى أحراز 5 أهداف وصنع هدفين.