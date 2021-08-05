بعد تساويهما في النقاط وتفوق الأحمر في المواجهات المباشرة.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري، بعدما استعاد النادي الأهلي، صدارة الترتيب، بعد فوزه على وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ22 من المسابقة المحلية.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 46 من متابعة لكرة تصدى لها محمد عبد المنصف ليسددها لاعب النادي الأحمر في الشباك.

ثم أضاف محمد شريف، الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة في الدقيقة 60، مستغلا عرضية أرضية من محمد مجدي قفشة داخل المنطقة.

وقلص أحمد شريف الفارق لوادي دجلة، في الدقيقة 67، من تسديدة قوية.

ورفع الأهلي رصيده لـ61 نقطة، في الصدارة، متفوقا على الزمالك الوصيف، صاحب نفس عدد النقاط، بفارق المواجهات المباشرة.

وبحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف عن إجمالي المباريات.

الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

وكانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين لهدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "سيراميكا كليوباترا- الإسماعيلي- إنبي- طلائع الجيش- المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "غزل المحلة-الاتحاد- الإسماعيلي- وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 61 نقطة من 27 مباراة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 28 مباراة

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.



8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، عزز محمد شريف، مهاجم الأهلي تربعه على صدارة الترتيب، بوصوله للهدف السابع عشر، متوفقا على أحمد ياسر ريان، نجم سيراميكا كليوباترا بفارق هدفين.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف محمد شريف:

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 17 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث 12 هدفًا.

4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 11 هدفًا.

5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.