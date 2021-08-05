شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ضياء جودة يخسر من بطل جورجيا فى المصارعة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المصرى ضياء جودة أمام الجورجي جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وينتظر المصارع المصرى ضياء جودة تأهل بطل جورجيا إلى النهائي لدخول دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية، وفى حال خروج بطل جورجيا سيغادر ضياء جودة البطولة.

وكان محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري حصل على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.

وفاز كيشو بدور ثمن النهائي على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل أرمينيا كارين أرام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل أوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه، قبل أن ينتفض ويحقق البرونزية.