شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة دجلة ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراته ضد وادي دجلة أمس الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل، وهي المباراة التي يرغب الفريق الأحمر في حصد نقاطها الثلاث للتمسك بفرصة استعادة صدارة الدوري من الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني على تحضير برنامج الإعداد لمباراته ضد سيراميكا من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه وطريقته في الدفاع وفي الاستحواذ على الكرة وفي تحضير الهجمات وأبرز اللاعبين في صفوفه والذين يعتمد عليهم في بناء الهجمات والوصول لمرمى المنافسين.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

ووافقت إدارة الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.