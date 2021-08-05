شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يودع سيرجى أكا بعد انضمامه للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مسئولو نادي الجونة الإيفواري سيرجي أكا، لاعب الفريق الذي انضم في الساعات الأخيرى لصفوف نادي ألتاي سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق التركي قبل انطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022.

وكتب الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نتقدم بالشكر للاعب الإيفواري سيرچ أكا على الفترة التى قضاها في النادي، ونتمنى له التوفيق في مشواره الكروي".

وأعلن نادي ألتاي سبور التركي ضم الإيفواري سيرجي أكا لاعب فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022.

ورحب النادي التركي باللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ليسبق بذلك النجم الإيفواري المهاجم أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، والذي اقترب من الانضمام الى الدوري التركي عبر بوابة نفس النادي.

وكان فريق ألتاى سبور قد صعد للدورى التركي هذا الموسم بعد خوضه ملحق التأهل بدورى الدرجة الأولى، ليصعد بجانب فريقى أضنه سبور وجيرسونسبور.

ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة فى وسط الملعب، ما جعله هدفا للعديد من الأندية فى الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلى والزمالك، وبدأ أكا مسيرته الكروية فى فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسى التونسى فى موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة وانضم لاعب وسط نادى الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا فى إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.