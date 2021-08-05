شكرا لقرائتكم خبر عن شريف والشحات: احنا مزعقناش لبعض وربنا بيكرمنا لأننا على قلب رجل واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجما النادى الأهلى حسين الشحات ومحمد شريف، حقيقة المشادة الكلامية التى حدثت بينهما، أثناء مباراة الأهلى ووادى دجلة، التى أقيمت مساء الأربعاء، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، مؤكدين أنهما لم يحصل بينهما أى شيء.

وقال محمد شريف موجها كلامه للشحات: "أنا مستغرب حاجة، إنك أنت كنت عند الجول أنا عاوز اللى بيتفرج على الماتش يشوف انت كنت فين، قبل ما أطلع من الملعب بـ10 ثوان، أنا كنت هتجنن"، ليقاطعه الشحات: "أنا كنت واقف قدام مش قادر أرجع"، مضيفا: "ناس كتير كلمتنى وقالتلى انت زعقت مع شريف، بس هنزعق مع بعض ليه يا جماعة".





وتابع شريف: "أنا مش عارف مين اللى قال إنى بزعق مع حسين، هما أصلا محدش يعرف أنا بزعق مع مين، فأى حد بيقول أى حاجة، المشكلة إننا مش بنزعق ونتكلم ولا عمرنا بنتخانق مع بعض"، ليلتقط الشحات الحديث قائلا: "أنت عارف يا شريف إن النادى الأهلى فى خصومات وإيقاف، يعنى احنا هنتخانق مع بعض عشان نتوقف احنا الاتنين، فى ناس ما شاء الله عاوزين يوقعونا خاصة بعد بطولة أفريقيا".

وشدد الشحات: "احنا الحمد لله اللاعيبه كلها بتحب بعض، وربنا بيكرمنا الفترة الأخيرة عشان احنا مع بعض وعلى قلب رجل واحد، وكلنا كتف فى كتف وهو ده اللى منجحنا".

وحقق النادى الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم محمود كهربا للأهلى فى الدقيقة 46 من متابعة لتسديدة محمد شريف الذى يتصدى لها عبد المنصف لتعود لكهربا الذى يضعها فى المرمى، وعزز محمد شريف تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من أفشة، وقلص أحمد شريف النتيجة لدجلة فى الدقيقة 67، وألغت تقنية الفيديو هدف للأهلى عن طريق محمود وحيد فى الدقيقة 94 بعدما احتسبت خطأ على صلاح محسن.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة يعتلى بها صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب نفس الرصيد، جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات والخسارة مباراتين، فيما يظل وادى دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر فى 13 مباراة.