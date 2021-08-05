شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الأحمر: حسن شحاتة قالى قبضنا 3 شهور من فلوسك بعد احترافى فى نادى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى الأحمر، نجم الزمالك السابق فى كرة اليد، أنه احترف فى نادى العين الإماراتى لمدة عام، وكذلك الهلال، بينما الشاقة لمدة عامين.

وأضاف الأحمر، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك، أنه فى إحدى المرات قال له حسن شحاتة إنهم تسلموا 3 شهور من أموال احتراف الأحمر بالعين، قائلا: "حسن شحاتة قالى قبضنا 3 أشهر من فلوسك، يقصد الفلوس اللي وصلت من احترافى فى العين". وعن مبارياته مع الفريق الأبيض قال إنه خاض أمام الأهلى أكثر من 40 مباراة لم يخسر سوى فى 3 مباريات منها.

وقال والد أحمد الأحمر إن ابنه أفضل منه لأنه هداف وصانع أهداف، ولكنه هو هداف فقط، كما أن علي شرف تنبأ له أنه سيكون أفضل لاعب في مصر وهو فى الثامنة عشر من عمره.

واختتم نجم اليد السابق أن قطاع الناشئين كان مليئا بالمجاملات بشكل كبير، قائلا: "المجاملات كانت موجودة في القطاع بطريقة توجع البطن، وعملنا اختبارات لعدد 96 لاعبا تم اختيار 11 فقط والباقى مشيناه".