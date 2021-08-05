شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و فرنسا فى نصف نهائى منافسات اليد بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا مواجهة صعبة أمام فرنسا صباح اليوم الخميس فى إطار نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابانو تستمرحتى يوم 8 أغسطس الجارى.

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الديوك الفرنسية فى نصف نهائى الأولمبياد فى العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت اليابان .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20 ، ثم المانيا 26/31 .

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.