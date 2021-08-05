شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات محتفلا بـ100 مباراة مع المارد الأحمر: بطولات وإنجازات الأهلى تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، بوصوله للمباراة رقم 100 مع القلعة الحمراء، منذ انضمامه فى 2019، خلال مباراة وادى دجلة، التى أقيمت مساء الأربعاء، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لحلمه باللعب فى صفوف نادى القرن، مؤكدا أن بطولات وإنجازات الأهلى تاريخ وإضافة.



الشحات يحتفل بالمباراة 100 مع الأهلى

ونشر الشحات صورا له حاملا القميص رقم 100، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلا: "من وأنا صغير عندى حلم كنت بتمنى أحققه وبدعى وبجتهد وأحاول انى أكون لاعب فى صفوف نادى القرن الكبير النادى الأهلى، أنا مش بس ربنا استجاب وحققت حلمى، النهاردة أنا بحتفل بالمباراة رقم 100 ليا مع النادى الأهلى".



احتفال الشحات

وأضاف الشحات: "بطولات وإنجازات الأهلى تاريخ وإضافة ليك فى كل ثانية بتمر عليك، الحمد لله ولسه مكملين إن شاء الله، شكرا جمهور الأهلى، شكرا لكل المنظومة كونى فرد فى هذه المجموعة.. من صغرى بعشقه".





من جانبه، هنأ محمود كهربا، جناح الأحمر، الشحات على وصوله للمباراة المائة، قائلا عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "ألف مليون مبروك يا اخويا وعقبال مليون ماتش إن شاء الله".

كهربا

وكان النجم حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، حصل للمرة الثانية على التوالى، على لقب نسر مباراة فريقه أمام وادى دجلة، التى أقيمت مساء أمس الأربعاء، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، بهدفين مقابل هدف، ليقود فريقه بتصدر قمة جدول الدورى، متفوقا على غريمه التقليدى الزمالك بفارق الأهداف.

وكتب الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر حسابه على تويتر: "نسر المباراة هو لاعبنا حسين الشحات.. استمر".

وحقق النادى الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.