شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر أندية الدوري من التصريحات المثيرة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خطابا رسميا لأندية الدوري الممتاز يحذر فيها من الإدلاء بتصريحات تثير الجماهير. وقال اتحاد الكرة في خطابه إنه سيتعامل بكل حزم مع هذا الأمر، وشدد على الأندية بضرورة الابتعاد عن التصريحات المثيرة لوسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية. وبرر اتحاد الكرة طلبه بالحرص على نجاح المسابقة والالتزام بالسلوك الرياضي.

في سياق متصل، استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح الباب أمام الشركات الخاصة بتقنية الـvar من أجل التقدم لتطبيق التقنية في الدوري المصري، استعدادا للموسم الجديد المرجح انطلاقه فى النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى الدورى المصرى للموسم الجارى بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة، خاصة أنها لم تحصل على أى مستحقات منذ أكثر من 4 أشهر.

وحصلت الشركة المنظمة لتقنية حكم الفيديو على 4.5 مليون جنيه على دفعات من اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى، ولم تحصل على أى مستحقات منذ قدوم اللجنة الثلاثية الحالية، وطالبت الجبلاية بالحصول على المستحقات أكثر من مرة.

ويدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس مصر بدون تقنية الـ var بداعى توفير النفقات، إلى جانب عدم رغبة اللجنة الحالية فى التعامل مع الشركة الموجودة حالياً والتى تدير مباريات الدورى، على أن يتم إقامة مباراة النهائى لكأس مصر فقط بتقنية حكم الفيديو.

ووصل فريق الزمالك لمواجهة أسوان فى الدور قبل النهائى لكأس مصر بينما ينتظر بتروجت الفائز من الأهلى وانبى فى دور الـ16 على أن يواجه الفائز من تلك المباراة الفائز من بيراميدز وسموحة التى تقام فى دور الـ16 أيضا والفائز يواجه بتروجت فى دور الأربعة.