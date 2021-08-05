شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال: الإصابات أربكت حساباتنا أمام الأهلي.. وهلال سبب إنذارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة، سبب حصوله على إنذار في مباراة الأهلي التي أقيمت مساء مساء الأربعاء، في إطار مؤجلات الجولة 22 من عمر الدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد الباقي جمال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "الحكم إبراهيم نور الدين منحني إنذارًا بسبب أنني استشعرت أنه يتحدث بنبرة صوت مع حمدي فتحي تختلف عن التي تحدث بها مع لاعبنا محمد هلال".

وعن سبب الهزيمة من الأهلى قال المدير الفني لدجلة: "كنا نحاول منذ بداية المباراة الضغط على المنافس، والأداء لم يرضيني فى الشوط الأول وخسرنا تغييرين اضطراريين".

وواصل عبد الباقى جمال: "الإصابات كانت في غاية الأهمية، خروج مرعي وبسام في الشوط الأول للإصابة أثروا علينا وأربكوا الحسابات، وفي الشوط الثاني استقبلنا هدفًا سريعًا، وبعد الهدف الثاني تحرر الفريق، كما أننا نعاني من عدم جاهزية عدد كبير من اللاعبين".

واختتم: "أحترم الأهلي ولكني ألعب بشكل هجومي لأننا نرغب في تحقيق الانتصار، وأغلب لاعبينا تحت السن، ولم نتعمد اللعب في الجانب الايمن للأهلي لأنها ثغرة دفاعية، ولكن هي حالة الملعب".

واستعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز في18مباراة على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان، ودجلة، وتعادل في 7 مواجهات أمام، وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة"، فيما يظل وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 13 مباراة.