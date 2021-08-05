شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على مقاصة مالية مع الأهلى فى "فلوس" رمضان صبحى وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة نادى بيراميدز على طلب الأهلى بإجراء مقاصة مالية يتم بشأنها خصم مستحقات النادي السماوى نظير المزايا الإضافية فى عقد بيع محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء مع المبلغ المالي المستحق للأهلي فى رعاية رمضان صبحي بعد انتقال اللاعب إلى بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي.

ووجهت إدارة نادى بيراميدز الشكر لنظرائهم فى الأهلى على تلك المبادرة والعمل على حل الأمور بينهما دون اتخاذ طرق أخرى، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على طريقة تسوية تلك المستحقات بين الناديين.

ويحق لنادى بيراميدز الحصول على 2 مليون جنيه قيمة الحوافز فى عقد بيع أفشة للأهلي نظير تتويجه بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وهي المقاصة التى رحب النادى السماوي بإبرامها مع مسئولي القلعة الحمراء.

وفى 31 يوليو 2019، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم، ليبدأ الفتى الموهوب رحلة الصعود للمجد ويسجل اسمه في تاريخ القلعة الحمراء بعدما أصبح صانع الأفراح في الأهلي منذ ارتدائه القميص الأحمر.

وانتهت مباراة بيراميدز والإسماعيلى بتعادل الفريقان بنتيجة 2 / 2، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز، وذلك فى مباراة مثيرة امتدت إلى الدقيقة 104، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ثم تعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.