شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..منافسات البعثة المصرية اليوم الخميس بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الخميس، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى، وتخوض المنافسات اليوم "كرة اليد والمصارعة والكاراتيه ألعاب القوى و الخماسى الحديث".

و نرصد لكم منافسات اليوم :

هايدى عادل و أميرة قنديل .. سيدات السلاح نهائى .. 6 صباحا

أحمد الجندى و أحمد حامد ..سلاح رجال .. 9:30 صباحا .

مصر أمام فرنسا .. نصف النهائى .. 10 صباحا.

مصطفى عمرو .. نهائى دفع الجلة .. 4:05 صباحا .

ضياء عبد المطلب .. 125 كجم حرة ..4:30 صباحا.

على الصاوى.. وزن 67 كجم ..5:05 صباحا

رضوى السيد .. وزن 55 كجم ..10 صباحا .

المصارعة

ضياء جودة.. وزن 125 كجم .. دور الـ 16 .. 4:05 صباحا .

عمرو رضا..74 كجم.. دور الـ 16 ..5 صباحا .