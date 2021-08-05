شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتبقية للأهلي بعد تصدر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ومباريات الأهلي المتبقية بالدوري:

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الأهلى والسلام.

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام.

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس.

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الجونة & الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان & الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.