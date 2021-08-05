شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتوج كيشو بذهبية أو فضية فى أولمبياد طوكيو.. عضو الاتحاد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نرمين رفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، عن سبب عدم تحقيق محمد إبراهيم كيشو الميدالية الفضية أو الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، وتحقيق البرونزية فقط.

وقالت نرمين رفيق، فى برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، إن كيشو كان قريبا من الفضية والذهبية لكنه ارتبك فى الثوانى الأخيرة وكاد أن يفقد المنافسة على الميدالية.

وأضافت عضو المصارعة أن هذا هو السبب أيضا فى خروج لاعبى المنتخب فى المنافسات مثل سمر حمزة التى كان متوقع حصولها على ميدالية، وكذلك هيثم فهمى ومحمد مصطفى وعبد اللطيف منيع.

وتطرقت نرمين رفيق إلى الخلاف الذى نشب فى الفترة الأخيرة بين اللاعبين ومجلس الإدارة، حيث قالت إن السبب كان إداريا لطلب بعض اللاعبين مدربيهم من الشركة الراعية وليس من الاتحاد، ولكن فى النهاية تم الوصول إلى حل قبل المشاركة في الأولمبياد.