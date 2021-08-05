شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك المتبقية بالدورى بعد تصدر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز في18مباراة على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان، ودجلة، وتعادل في 7 مواجهات أمام، وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة"، فيما يظل وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 13 مباراة.

ويتبقى للزمالك 7 مباريات يحتاج لللفوز بها جميعا على أن يتعتثر الأهىل في أحدى مبارياته، حيث إن فاز المارد الأحمر بالمباريات السبع المتبقية يمنحه اللقب مباشرة.

وجاءت مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على استاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على استاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على استاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على استاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على استاد بتروسبورت.