موسيماني: لدينا ضغوط.. نحن بشر.. نبحث عن ضمان الفوز والصدارة دائماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بأن فريقه يعاني بسبب الضغوطات الكثيرة الملقاه على عاتقه خلال الفترة الحالية.

ولم يحتفل الأهلي كثيراً بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر في تاريخه بسبب العودة لضغط مباريات الدوري سريعاً ورحلته لاستعادة الصدارة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد مواجهة وادي دجلة قال مدرب الأهلي :"نحن بشر، لدينا ضغوط، وهذه الضغوط تتسبب في ارتكاب الأخطاء، هذا يحدث دائماً".

وفاز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة (2-1) في مباراة مؤجلة من الجولة 22 في مسابقة الدوري الممتاز ليعود إلى الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الزمالك.

وأضاف بيتسو :"في بطولة إفريقيا لعبنا أمام الترجي في تونس وتحكمنا في المباراة، وتكرر الأمر في مصر، كنا الأكثر هدوء وسيطرة، لكن في الدوري الضغوط أكبر".

وتابع مدرب الأهلي :"أضعنا الكثير من الفرص، لا أعرف كم هدف كان يجب أن نسجل من كل تلك الفرص، نبحث دائماً عن ضمان الفوز والصدارة".

وأنهى موسيماني :"تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة حول ضرورة ترجمة الفرص الضائعة إلى أهداف، لا أود القول أنني غيرت طريقة اللعب وما إلى ذلك، فقط أخبرتهم بحاجتنا إلى التسجيل".