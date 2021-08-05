عبد الحفيظ: لا يوجد مباراة ستمر علينا بهدوء والحسم في أخر ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه لا يوجد أي مباراة ستمر على الفريق بهدوء، قائلًا أن حسم لقب الدوري لن يتم إلا في الثانية الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة في المسابقة، وذلك عقب الفوز على وادي دجلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "الأهلي" عقب الفوز 2-1 على وادي دجلة: "مازال أمامنا 7 مباريات كلها ستكون مباريات صعبة، كان يجب ان نستغل الفرص بشكل أفضل".

وتابع: "سنلعب مباريات الدوري في أقل من 23 يوم، ويجب ان يكون هناك تركيز حتى أخر ثانية في بطول الدوري، ولا يوجد أي شيء سهل في دوري الموسم الحالي، لقد أهدرنا نقاط كانت في المتناول لكننا ننظر للمستقبل".

وأضاف: "كل مباراة تستمر حتى الدقيقة 90 بدون حسم، ولا يوجد لقاء سيمر بهدوء بالنسبة لنا".

واختتم قائلًا: "طاهر غاب من المباراة بسبب ورم في إصبح القدم، ولم يستطع التواجد في مباراة اليوم، وتواجد صلاح محسن مع الفريق كان من أجل منح بعض الحلول بالنسبة للجانب الهجومي".