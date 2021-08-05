شاهد فيديو اهداف تشيلسي وتوتنهام في تحضيرات الموسم الجديد.. زياش يبصم على ثنائية للبلوز

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

حسم التعادل الإيجابي ديربي لندن الودي بين تشيلسي وتوتنهام بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، وسط حضور جماهيري كبير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي على توتنهام بهدفٍ دون رد سجله، النجم المغربي “حكيم زياش” في الدقيقة (16)، بعدما أطلق تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الجديد للسيبرز بيرلويجي جوليني.

وفي الشوط الثاني، أحرز زياش الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة (49)، حين روض تمريرة ماركوس ألونسو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة لمست قدم مدافع توتنهام واستقرت في الزاوية البعيدة للحارس.

ونجح توتنهام في العودة بالنتيجة، حيث سجل لوكاس مورا الهدف الأول في الدقيقة (56)، بتسديدة أرضية خدعت الحارس ميندي بعدما ارتطمت في قدم المدافع أنطونيو روديجير وهي في طريقها إلى المرمى، لتستقر في شباكه.

وسجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل للسيبرز في الدقيقة (70)، حينما راوغ الظهير الأيمن ريس جيمس ودخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس ميندي وسكنت الشباك.

الجدير بالذكر أن فريق تشيلسي خاض 3 ودية ضمن تحضيرات الموسم الجديد، لم يعرف فيها الخسارة، حيث انتصر على بيتربورو يونايتد (6-1)، وبورنموث (2-1)، كما تغلب على آرسنال في مباراته الأخيرة بنتيجة (2-1).

ومن المقرر عودة أبطال أوروبا إلى المواجهات الرسمية، يوم الأربعاء 11 أغسطس، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام الفائر ببطولة اليورباليج “فياريال” الإسباني على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وسيبدأ رجال المدرب توماس توخيل رحلتهم في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2022، بمواجهة “كريستال بالاس”، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت 14 أغسطس 2021.

على الجهة المقابلة، لم يعرف توتنهام طعم الخسارة هو الآخر في تحضيرات الموسم الجديد حتى الآن، حيث لعب 3 مباريات، تعادل مع ليتون أورينت (1-1)، وفاز على كولشيستر يونايتد (3-0)، وميلتون كينز دونز (3-1).

وسيختتم رجال نونو سانتو مبارياتهم التحضيرية بمواجهة آرسنال يوم الأحد 8 أغسطس، قبل أن السيبرز مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة حامل اللقب “مانشستر سيتي”، يوم السبت 14 أغسطس.

شاهد فيديو اهداف تشيلسي وتوتنهام في تحضيرات الموسم الجديد