الاهلي يعتلي صدارة الدوري المصري بثنائية في دجلة

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري، في إحدي مباريات اليوم الاربعاء 4 أغسطس 2021، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22، والتي أقيمت على ستاد السلام.

اعتلى الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق فوزاً غالياً أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1 في مباراته المؤجلة الأخيرة بالمسابقة.

ورفع الاهلي رصيده الى النقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الاهداف عن الزمالك ثاني الترتيب، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ولعب الاهلي اليوم مباراته رقم 27 في الدوري المصري حيث حقق المارد الأحمر الفوز الثامن عشر له في المسابقة، وكان قد تعادل في سبع مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 22 هدف.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، وعند مطلع الشوط الثاني سجل الاهلي هدف التقدم عند الدقيقة 46 من متابعة جميلة من محمود كهربا لتسديدة محمد شريف بعد ان تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة 60 أضاف محمد شريف الهدف الثاني للاهلي بصناعة نموذجية من محمد مجدي أفشة، بهذا الهدف عزز شريف رصيده التهديفي الى 17 هدف في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

وبعد مرور سبع دقائق سجل وادي دجلة هدف تقليص الفارق عبر اللاعب أحمد شريف بعد ان استلم تمريرة أحمد عاطف ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسري على يمين الحارس علي لطفي، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.

ودخل الأهلي مباراة اليوم الاربعاء بمعنويات عالية بعد ان حقق 6 انتصارات في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري المصري وفي الجولة الماضية فاز المارد الأحمر أمام أسوان بنتيجة بنتيجة 3-1، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل اقتسام الصدارة مع الزمالك.

على الجانب الآخر يُعاني فريق وادي دجلة هذا الموسم حيث يتواجد في المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، جمعهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض لـ13 هزيمة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي ووادي دجلة في مسابقة الدوري المصري قد انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت يوم 1 يناير 2021 على ستاد السلام.