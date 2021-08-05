الامارات | المصري أحمد عمر يقود «سلة» شباب الأهلي في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أحمد عمر يقود «سلة» شباب الأهلي في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي في إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن تعاقد إدارة النادي مع المدرب المصري أحمد عمر، قادماً من النصر، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة، في الموسم الجديد 2021-2022، وتمديد التعاقد مع المحترف الأميركي، براندون تريشي، لموسم إضافي، على أن يشرع الفريق في مراحل الإعداد الرسمي، بداية من الأسبوع المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب المصري، أحمد عمر، على مدار 16 عاماً في دوري السلة الإماراتي، ومعرفته التامة بلاعبي الفريق، بعد أن قادهم، في يونيو الماضي، ببطولة الأندية الخليجية الأبطال في نسختها الـ40 التي استضافها النادي، كانتا وراء استمرارية العلاقة معه، وتوقيع عقد لقيادة (فرسان السلة) في الموسم الجديد 2021-2022».

وأوضح: «تحفل مسيرة المدرب بإنجازات عدة مع أندية الدولة، سواء ألقاب البطولات المحلية أو الخارجية، وخبراته الطويلة في الدوري المحلي، وتوليه تدريب فرق الشباب والوصل والنصر، ما منحه علاقة وطيدة مع معظم لاعبي الأندية، ومن ضمنهم لاعبو شباب الأهلي، الذين قادهم في مناسبتين خلال المشاركات الخليجية».

وعن التعاقدات الجديدة لـ«فرسان السلة» بجانب عقد المدرب، قال سلطان: «تم تمديد التعاقد مع المحترف الأميركي براندون تريشي لموسم إضافي، ونتريث في الإعلان عن هوية المحترف الأجنبي الثاني بصفوف الفريق، في ظل عدم وجود أجندة واضحة لاتحاد اللعبة لمسابقات الموسم الجديد».

واستطرد قائلاً: «عدم وجود أجندة مسابقات واضحة لموسم 2021-2022، يربك حسابات الأندية، ويكبدها في الوقت ذاته تحمل أعباء مالية إضافية، بالصورة ذاتها التي شهدناها في الموسم الماضي، بعد أن اضطرت معظم الأندية إلى تمديد عقود لاعبيها، وتحمّل مبالغ طائلة خارجة عن حسابات الميزانيات السنوية».

وأختتم: «سبق أن طالبنا اتحاد السلة بالإعلان مبكراً عن جدول ومواعيد المسابقات، بالصورة ذاتها التي قام بها اتحادا اليد وكرة الطائرة، إلا أن عدم وضوح الرؤية يجعل من الصعوبة على الأجهزة الإدارية والفنية في أندية السلة تحديد خطط الإعداد المناسبة».

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