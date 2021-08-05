الامارات | كأس شيرجار للخيول على مضمار أسكوت السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس شيرجار للخيول على مضمار أسكوت السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، بعد غد، على مضمار أسكوت الإنجليزي، النسخة الـ20 من سباقات كأس شيرجار للخيول، التي ترعى سوق دبي الحرة أشواطها الستة، وتشارك فيها أربعة فرق، يضم كل منها ثلاثة فرسان، تمثل «بريطانيا، إيرلندا، السيدات، عموم العالم».

ويقود فريق بريطانيا لهذا العام الفارس آدم كيربي، الفائز بسباق ديربي ابسوم، وتعد هذه المشاركة الثانية له في الحدث، إلى جانب الفارس البارز جيمس دويل، الذي يسجل ظهوره الثالث في المنافسة بعد تتويجه في عامَي 2012 و2013، والفارس سيرن فالون، أحد الفائزين بسباقات رويال أسكوت، الذي ارتبط اسمه بجواد الدرجة الأولى «أوكستيد»، ويطمح فالون، من خلال مشاركته الأولى بالحدث، إلى السير على خطى عائلته العريقة في رياضة الفروسية، بعد أن تُوج والده كيرين بجائزة سرج اليستار هاجيس الفضي في 2003، وكان ضمن الفرق الفائزة بسباقات 2001 و2002.

ويضم فريق فرسان ايرلندا، جو فانينغ، الفائز بسباق «أسكوت غولد كاب» هذا العام، والنجم الصاعد ديفيد إدغان، الذي حقق نجاحات كبيرة في سباقات السعودية ودبي هذا الموسم، وتايغ أوشيا، الفارس المتألق في الإمارات، الذي حقق 600 فوز وتُوج ببطولة فرسان الإمارات للمرة التاسعة هذا الموسم.

وتستعد هايلي تيرنر، أنجح فارسة في تاريخ سباقات الخيول البريطانية، لقيادة فريق السيدات عبر مشاركتها الـ13 في كأس شيرجار، وحققت خلالها ثمانية انتصارات و297 نقطة، ويضم فريقها أيضاً الفرنسية ميكائيلا ميتشل، والأسكتلندية نيكولا كوري.

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