الامارات | «مجلس دبي» واقتصادية دبي يوقّعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» واقتصادية دبي يوقّعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي اتفاقية لتعزيز مجالات التعاون بينهما لتطوير القطاع الرياضي في دانة الدنيا، بما يتناسب مع المكانة الدولية المرموقة لدبي كمدينة تدعم الرياضة وتشجع الاستثمار فيها.

ووقّع على بنود الاتفاقية كلٌّ من مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وبحضور نائب المدير العام باقتصادية دبي، علي إبراهيم، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصناعة والصادرات، ساعد العوضي، والمدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات، خالد المباشري.

وتضمنت مذكرة التفاهم، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي أمس، توسيع التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تطور القطاع الرياضي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي، وتوسيع مجالات استفادة أفراد المجتمع الممارسين للرياضة والمستثمرين في هذا المجال، وكذلك منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار دور المجلس لتطوير القطاع الرياضي في دبي وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، وكذلك لتفعيل الجانب الرياضي في منصة «استثمر في دبي»، وهي المنصة الرقمية الموحدة لممارسة الأعمال في المدينة، والتي أطلقتها حكومة دبي بهدف تطوير الجانب الاستثماري في جميع المجالات، وتوفير التسهيلات التي تدعم عمل المستثمرين وتسهم في تحقيق أهدافهم.

كما تتضمن مذكرة التفاهم توحيد الجهود في مجال الرقابة والتفتيش على عمل مراكز التدريب واللياقة البدنية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، والتي يبلغ عددها أكثر من 400 فعالية وأكثر من 400 مركز لياقة بدنية و400 أكاديمية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الرياضة، إلى جانب منح التراخيص الفورية لممارسة الأعمال في مجال الرياضة وتنظيم المعسكرات التدريبية والفعاليات الرياضية، وتسهيل الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل حدث أو معسكر رياضي.

وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات ذات الصلة بالقطاع الرياضي بدبي، وقياس مؤشرات النمو والاستفادة منها لوضع خطط وبرامج التطوير في هذا المجال.

وأعرب سامي القمزي عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال تنظيم وتطوير عمل المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، وتعزيز الاستثمار في الرياضة، وقال في تصريحات صحافية: «إن منصة (استثمر في دبي) هي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال في الامارة، والتي تهدف الى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار، وتعتبر الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بما تقدمه من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي».

وأضاف: «المنصة الموحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، ونحن سعداء أن نوفر للراغبين في الاستثمار بالمجال الرياضي الواسع التسهيلات كافة التي تدعم عملهم، وتسهم في تحقيق أهدافهم ونمو أعمالهم، وكذلك تنفيذ الربط الإلكتروني بين المجلس والمنصة للتنسيق في اصدار التصاريح الفورية وتجديدها بالنسبة للمؤسسات الرياضية»، وختم: «كما يسرنا أن نوحد جهودنا مع مجلس دبي الرياضي، لضمان المحافظة على جودة العمل وتنفيذه وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة التي تعزز جانب الرياضة، وتزيد من أعداد ممارسي الرياضة بدبي، وزيادة أعداد العاملين في هذا القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني».

من جهته، أكد سعيد حارب أن مجلس دبي الرياضي يسعى للتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مساهمة الرياضة في حركة المجتمع الاقتصادية والصحية والتربوية، إلى جانب دورنا في نشر ممارسة الرياضة في المجتمع، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة.

وقال: «نصبو في جميع قراراتنا إلى تطوير مستوى الأداء للرياضيين وتحقيق البطولات في جميع المجالات»، مضيفاً: «تأتي مذكرة التفاهم مع اقتصادية دبي انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بينهما بشأن الإحاطة بمستثمري القطاع الخاص في المجال الرياضي بإمارة دبي، ورغبتهما في إقامة برامج مشتركة بينهما لتعزيز آليات تبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات في الحصول على التصاريح بالنسبة للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي، وتجديد التصاريح للمستثمرين والعاملين في القطاع الرياضي، ومتابعة نشاطهم وتصنيفهم وفق أفضل المعايير الدولية لتحقيق أهداف خطة حكومة دبي في دعم الاستثمار».

سامي القمزي:

• «سعداء أن نوفر للراغبين في الاستثمار بالمجال الرياضي التسهيلات كافة التي تدعم عملهم، وتسهم في تحقيق أهدافهم».

سعيد حارب:

• «نصبو في جميع قراراتنا إلى تطوير مستوى الأداء للرياضيين، وتحقيق البطولات في جميع المجالات».

• توسيع مجالات استفادة أفراد المجتمع الممارسين للرياضة والمستثمرين، ومنظمي الفعاليات الرياضية المختلفة.

• تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دبي، وقياس مؤشرات النمو والاستفادة منها.

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