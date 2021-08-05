اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني

الوحدات - البقعة 19:00

الرمثا - العقبة 21:30

الدوري الأوروبي

كيرات الماتي - ألاشكيرت 18:00

يابلونك - سيلتك 19:45

لينكولن ريد - براتيسلافا 20:00

نيقوسيا - فلورا تالين 20:00

غلطة سراي - سانت جونستون 22:00

مورا - زالغيريس 22:00

رابيد فيينا - أنورثوسيس 22:30

كأس العرب

لبنان - البحرين 18:00

مصر - الصومال 18:00

اليمن - العراق 18:00

تونس - موريتانيا 18:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا