الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني
الوحدات - البقعة 19:00
الرمثا - العقبة 21:30
الدوري الأوروبي
كيرات الماتي - ألاشكيرت 18:00
يابلونك - سيلتك 19:45
لينكولن ريد - براتيسلافا 20:00
نيقوسيا - فلورا تالين 20:00
غلطة سراي - سانت جونستون 22:00
مورا - زالغيريس 22:00
رابيد فيينا - أنورثوسيس 22:30
كأس العرب
لبنان - البحرين 18:00
مصر - الصومال 18:00
اليمن - العراق 18:00
تونس - موريتانيا 18:00
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